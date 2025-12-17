Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Prosegue la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Padova, in programma sabato allo stadio “Euganeo” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di attivazione in palestra e sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti ad alta intensità. Con il gruppo anche Massimo Coda e Marvin Çuni. Differenziati per Leonardo Benedetti e Alessandro Riccio. Giorgio Altare e Alessandro Bellemo proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.