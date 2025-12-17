U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Prosegue la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Padova, in programma sabato allo stadio “Euganeo” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di attivazione in palestra e sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti ad alta intensità. Con il gruppo anche Massimo Coda e Marvin Çuni. Differenziati per Leonardo Benedetti e Alessandro Riccio. Giorgio Altare e Alessandro Bellemo proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.

Arbitri: Padova-Sampdoria affidata a Ayroldi di Molfetta

17 Dicembre 2025 Team
Torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

16 Dicembre 2025 Team
Giudice Sportivo: Sampdoria al completo, Padova senza Harder

16 Dicembre 2025 Team