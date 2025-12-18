Meno due a Padova-Sampdoria, venerdì rifinitura e conferenza

Meno due a Padova-Sampdoria. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma sabato all'”Euganeo” (15.00) con i blucerchiati – compreso Leonardo Benedetti – impegnati prima in una sessione di video-analisi, quindi in un allenamento mattutino a base di attivazione in palestra e sul campo con la palla, esercitazioni tattiche dedicate alla fase di non possesso e alle finalizzazioni a rete. Differenziato per Alessandro Riccio. Percorsi di recupero per Giorgio Altare e Alessandro Bellemo. Domani, venerdì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Angelo Gregucci e dalla partenza in pullman verso il Veneto.