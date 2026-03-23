Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Sono nove i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.
Slovenia – Tjas Begić
Amichevole: Ungheria-Slovenia (sabato 28 marzo, ore 18.00, “Puskás Arena” di Budapest, Ungheria)
Amichevole: Montenegro-Slovenia (Martedì 31 marzo, ore 18.00, “Stadion Pod Goricom” di Podgorica, Montenegro)
Italia Under 21 – Luigi Cherubini
Qualificazione Europei Under 21: Italia-Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo, ore 18.15, “Castellani” di Empoli)
Qualificazione Europei Under 21: Svezia-Italia (martedì 31 marzo, ore 18.30, “Boras Arena” di Boras, Svezia)
Italia Under 20 – Tommaso Martinelli e Simone Pafundi
Amichevole: Italia-Inghilterra (venerdì 27 marzo, ore 15.30, “Riano Athletic Center” di Riano, Roma)
Germania Under 19 – Matteo Palma
Qualificazione Europei Under 19: Germania-Bosnia ed Erzegovina (mercoledì 25 marzo, ore 18.00, “Sportschule Lindabrunn” di Enzesfeld-Lindabrunn, Austria)
Qualificazione Europei Under 19: Germania-Israele (sabato 28 marzo, ore 18.00, “Sportschule Lindabrunn” di Enzesfeld-Lindabrunn, Austria)
Qualificazione Europei Under 19: Austria-Germania (martedì 31 marzo, ore 18.00, “Wiener Neustädter Stadion” di Wiener Neustädter, Austria)
Australia Under 20 – Delano Cecchi
U19 DFAT Series: Cina U19-Australia (sabato 28 marzo, ore 15.30, “Yiwu Sport Centre” di Yiwu, Cina)
U19 DFAT Series: Cina U19-Australia (martedì 31 marzo, ore 19.30, “Yiwu Sport Centre” di Yiwu, Cina)
Romania Under 18 – Fabio Badarau e Stefan Amarandei
Turno Elite – Europei Under 19: Andorra-Romania (mercoledì 25 marzo, ore 13.00, “Clinceni Arena” di Clinceni, Romania)
Turno Elite – Europei Under 19: Romania-Linchtenstein (sabato 28 marzo, ore 13.00, “Arsenal Stadium” di Tunari, Romania)
Turno Elite – Europei Under 19: Romania-Danimarca (martedì 31 marzo, ore 12.00, “Clinceni Arena” di Clinceni, Romania)
Albania Under 17 – Majkol Luka
Amichevole: Albania-Lettonia (giovedì 26 marzo, ore 11.20, “Stadiumi Vora” di Vorë, Albania)
Amichevole: Albania-Lettonia (sabato 28 marzo, ore 10.00, “Stadiumi Vora” di Vorë, Albania)