Ripresa senza i nazionali, giovedì mattutino e “Gaslini”

La Sampdoria si è rimessa all’opera a Bogliasco. Privi dei nazionali Tjas Begić, Luigi Cherubini, Tommaso Martinelli, Simone Pafundi e Matteo Palma, Attilio Lombardo e staff hanno predisposto una seduta tra palestra e campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta tra esercitazioni tecniche e partitelle su vari spazi intervallate da una serie di ripetute. Parzialmente in gruppo Oliver Abildgaard, differenziati di gestione per Edoardo Soleri e Mattia Viti. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Terapie per Dennis Hadžikadunić; riposo per Alessandro Di Pardo (febbre). Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina, seguita dal pranzo in comune e dalla consueta visita all’Istituto “Gaslini” per gli auguri di Pasqua e la consegna delle uova di cioccolato ai piccoli pazienti.