Opta Sports: il match program di Padova-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Padova-Sampdoria, 17.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_padova-sampdoria_match_program

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì mattutino

17 Dicembre 2025 Team
Arbitri: Padova-Sampdoria affidata a Ayroldi di Molfetta

17 Dicembre 2025 Team
Torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

16 Dicembre 2025 Team