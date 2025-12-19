U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

News

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Padova, in programma domani, sabato, all'”Euganeo” (ore 15.00) e valida quale 17.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola.

altre news

Gregucci: «Padova squadra solida, ci sarà da lottare»

Gregucci: «Padova squadra solida, ci sarà da lottare»

19 Dicembre 2025 Team
Meno due a Padova-Sampdoria, venerdì rifinitura e conferenza

Meno due a Padova-Sampdoria, venerdì rifinitura e conferenza

18 Dicembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Padova-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Padova-Sampdoria

18 Dicembre 2025 Team