U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

News

Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Padova-Sampdoria, 17.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

20 Dicembre 2025 Team
Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

20 Dicembre 2025 Team
Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

19 Dicembre 2025 Team