News

Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 17.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Padova          1
Sampdoria    1
Reti: p.t. 19′ Coda; s.t. 20′ Fusi
Padova (3-5-2): Sorrentino; Sgarbi, Perrotta, Faedo; Capelli, Fusi (34′ s.t. Di Maggio), Varas, Crisetig (12′ s.t. Seghetti), Barreca (29′ s.t. Baselli); Gómez (34′ s.t. Bonaiuto), Bortolussi (29′ s.t. Ghiglione).
A disposizione: Mouquet, Fortin, Belli, Boi, Ghiglione, Jonathan, Villa.
Allenatore: Andreoletti
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti (21′ s.t. Ferrari), Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Barák (35′ s.t. Pedrola), Henderson, Conti (1′ s.t. Cherubini), Ioannou; Pafundi (1′ s.t. Benedetti), Coda (27′ s.t. Çuni).
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Ricci, Giordano, Vulikic, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno.
Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Marini di Roma 1.
Note: ammoniti al 24′ p.t. Henderson, al 30′ p.t. Conti, al 35′ p.t. Fusi, al 22′ s.t. Gómez per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 4.277, paganti 3.994; terreno di gioco in buone condizioni.

