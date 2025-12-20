Un giorno e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa in vista di Samp-Reggiana

Archiviata la trasferta di Padova, la Sampdoria stacca la spina per un giorno e mezzo e si rimetterà all’opera nel pomeriggio di lunedì al “Mugnaini” per in iniziare a preparare la sfida con la Reggiana, in programma sabato 27 dicembre al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2025/26.