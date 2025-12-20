U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Un giorno e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa in vista di Samp-Reggiana

Un giorno e mezzo di riposo, lunedì pomeriggio la ripresa in vista di Samp-Reggiana

Archiviata la trasferta di Padova, la Sampdoria stacca la spina per un giorno e mezzo e si rimetterà all’opera nel pomeriggio di lunedì al “Mugnaini” per in iniziare a preparare la sfida con la Reggiana, in programma sabato 27 dicembre al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

20 Dicembre 2025 Team
Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

20 Dicembre 2025 Team
Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

20 Dicembre 2025 Team