U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Reggiana affidata a Collu di Cagliari

News

Arbitri: Sampdoria-Reggiana affidata a Collu di Cagliari

La designazione arbitrale per Sampdoria-Reggiana, gara in programma sabato 27 dicembre (ore 15.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Collu di Cagliari.
Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Nasca di Bari.
AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

altre news

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

24 Dicembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Reggiana

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Reggiana

24 Dicembre 2025 Team
Forza e trasformazione al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Forza e trasformazione al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

23 Dicembre 2025 Team