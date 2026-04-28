Tattica e partitella al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Südtirol, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione atletica, torelli, situazioni tattiche e partitella ad alta intensità. Parzialmente in gruppo anche Nicholas Pierini e Simone Pafundi. Differenziato sul campo per Massimo Coda. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, si replica: nuovo mattutino in agenda.