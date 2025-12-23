Forza e trasformazione al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Prosegue a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Forza in palestra, quindi trasformazione sul campo superiore sotto forma di esercitazioni atletiche e tecniche oltre che di possesso e torneo finale di mini-partitelle: questo il menù della seduta pomeridiana andata in scena al “Mugnaini” di Bogliasco. Massimo Coda e Alex Ferrari sono stati esentati dalla seconda parte di allenamento per gestione programmata. Differenziati sul campo per Jordan Ferri e Nikolas Ioannou. Iter di recupero per Giorgio Altare. Domani, mercoledì, è previsto un nuovo appuntamento pomeridiano.