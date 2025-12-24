U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

22.a Sampdoria vs Spezia (sabato 31 gennaio 2026, ore 19.30)
23.a Modena vs Sampdoria (sabato 7 febbraio 2026, ore 15.00)
24.a Sampdoria vs Palermo (martedì 10 febbraio 2026, ore 19.00)
25.a Sampdoria vs Padova (sabato 14 febbraio 2026, ore 15.00)
26.a Mantova vs Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026, ore 15.00)
27.a Sampdoria vs Bari (venerdì 27 febbraio 2026, ore 21.00)
28.a Juve Stabia vs Sampdoria (mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00)
29.a Frosinone vs Sampdoria (domenica 8 marzo 2026, ore 15.00)

24 Dicembre 2025
24 Dicembre 2025
23 Dicembre 2025