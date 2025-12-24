U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tecnico-tattico al "Mugnaini", a Natale seduta mattutina

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, a Natale seduta mattutina

La Sampdoria si avvicina alla sfida con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00), con il terzo allenamento pomeridiano settimanale. Sul prato del campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, i blucerchiati hanno svolto una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a pressione. Differenziati per Jordan Ferri e Alessandro Riccio. Percorso di recupero per Giorgio Altare. Domani, giovedì, giorno di Natale, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

24 Dicembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Reggiana

24 Dicembre 2025 Team
Forza e trasformazione al "Mugnaini", mercoledì pomeridiano

23 Dicembre 2025 Team