Tecnico-tattico al “Mugnaini”, a Natale seduta mattutina

La Sampdoria si avvicina alla sfida con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00), con il terzo allenamento pomeridiano settimanale. Sul prato del campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, i blucerchiati hanno svolto una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a pressione. Differenziati per Jordan Ferri e Alessandro Riccio. Percorso di recupero per Giorgio Altare. Domani, giovedì, giorno di Natale, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.