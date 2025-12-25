U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Natale sul campo per la Samp, a Santo Stefano la rifinitura

News

Natale sul campo per la Samp, a Santo Stefano la rifinitura

Natale sul campo per la Sampdoria. Sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti ad alta intensità. Differenziati per Jordan Ferri e Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il personale iter di recupero. Domani, venerdì, giorno di Santo Stefano, la squadra sosterrà la rifinitura mattutina in vista della sfida casalinga con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00)

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, a Natale seduta mattutina

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, a Natale seduta mattutina

24 Dicembre 2025 Team
Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 22.a alla 29.a giornata

24 Dicembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Reggiana

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Reggiana

24 Dicembre 2025 Team