Natale sul campo per la Samp, a Santo Stefano la rifinitura

Natale sul campo per la Sampdoria. Sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti ad alta intensità. Differenziati per Jordan Ferri e Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il personale iter di recupero. Domani, venerdì, giorno di Santo Stefano, la squadra sosterrà la rifinitura mattutina in vista della sfida casalinga con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00)