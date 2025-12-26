Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Reggiana
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con la Reggiana, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.