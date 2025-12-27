U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Siamo squadra, nel 2026 per crescere ancora»

News

Gregucci: «Siamo squadra, nel 2026 per crescere ancora»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Reggiana, 18.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Barák sorride: «Bellissima gioia, posso dare ancora di più»

Barák sorride: «Bellissima gioia, posso dare ancora di più»

27 Dicembre 2025 Team
La Samp ribalta la Reggiana: il 2025 si chiude con il sorriso

La Samp ribalta la Reggiana: il 2025 si chiude con il sorriso

27 Dicembre 2025 Team
Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Reggiana

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Reggiana

26 Dicembre 2025 Team