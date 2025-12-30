U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Foti e Pozzi salteranno Avellino-Sampdoria

News

Giudice Sportivo: Foti e Pozzi salteranno Avellino-Sampdoria

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Burnete (Juve Stabia), Davi (Südtirol), Foti (allenatore in seconda Sampdoria), Gondo (Reggiana), Izzo (Monza), Pozzi (collaboratore tecnico Sampdoria), Radaelli (Mantova), Yepes (Empoli).

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Vulikic.

altre news

Barák sorride: «Bellissima gioia, posso dare ancora di più»

Barák sorride: «Bellissima gioia, posso dare ancora di più»

27 Dicembre 2025 Team
Gregucci: «Siamo squadra, nel 2026 per crescere ancora»

Gregucci: «Siamo squadra, nel 2026 per crescere ancora»

27 Dicembre 2025 Team
La Samp ribalta la Reggiana: il 2025 si chiude con il sorriso

La Samp ribalta la Reggiana: il 2025 si chiude con il sorriso

27 Dicembre 2025 Team