Ripresa a Bogliasco: prima seduta per Brunori ed Esposito

La Sampdoria è tornata al lavoro a Bogliasco. Concluse le festività di fine anno, i blucerchiati di Angelo Gregucci hanno sostenuto un allenamento mattutino a base di attivazione in palestra, esercitazioni tecniche e partitelle con varie finalità alternate a serie di ripetute. Prima apparizione al “Mugnaini” per gli ultimi arrivati Matteo Brunori e Salvatore Esposito, già in gruppo sul campo superiore al pari dei rientranti Karim Diop e Jordan Ferri. Sul fronte dei singoli iter di recupero per Giorgio Altare, terapie per Alessandro Riccio, riposi per Gaëtan Coucke e Lorenzo Malagrida (influenzati) e Lorenzo Venuti (in attesa dell’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro). Domani, lunedì, nuovo appuntamento al mattino.

