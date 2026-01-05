U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Partitelle al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

Video-analisi, attivazione in palestra e sul campo principale, partitelle a pressione in vari spazi e corsa finale. Questo il programma mattutino andato in scena al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria si prepara alla prima trasferta del 2026 in casa dell’Avellino (sabato, ore 15.00). Lavori differenziati di gestione per Massimo Coda e Alex Ferrari, ancora out gli influenzati Gaëtan Coucke e Lorenzo Malagrida, terapie per Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero, riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, martedì, allenamento pomeridiano.

