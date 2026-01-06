Epifania sul campo per la Sampdoria, mercoledì pomeridiano

Epifania sul campo per la Sampdoria che nel pomeriggio si è allenata a Bogliasco per proseguire la fase di avvicinamento alla trasferta di Avellino, in programma sabato al “Partenio” (ore 15.00). Dopo una prima fase di attivazione in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta caratterizzata da attivazione tecnica, possessi, esercitazioni tattiche e partitella su spazi ridotti. In gruppo anche Massimo Coda e Alex Ferrari. Matteo Ricci ha interrotto in anticipo la seduta per un fastidio al polpaccio destro; palestra per Gaëtan Coucke e Jordan Ferri, ancora a riposo l’influenzato Lorenzo Malagrida; terapie per Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero, riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento pomeridiano.