Prima a Bogliasco per Martinelli, giovedì mattutino

Prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta di sabato in casa dell’Avellino (ore 15.00). Dopo una fase di attivazione tra palestra e campo principale, preceduta dal saluto del presidente Matteo Manfredi, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta pomeridiana a base di sfide di abilità tecnica in quattro diverse squadre ed esercitazioni tattiche finali.

Nuovo. Già al lavoro con i portieri, alle dipendenze del preparatore Walter Bressan, il nuovo arrivato Tommaso Martinelli, in gruppo al pari del rientrante Gaëtan Coucke. Programma differenziato per Alessandro Riccio, terapie per Matteo Ricci, ancora riposo per Lorenzo Malagrida. Iter personalizzato per Giorgio Altare; riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, mattuino in agenda.