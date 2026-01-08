U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

News

Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

La designazione arbitrale per Avellino-Sampdoria, gara in programma sabato 10 gennaio (ore 15.00) al “Partenio” di Avellino e valida quale 19.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Crezzini di Siena.
Assistenti: Politi di Lecce e Colaianni di Bari.
Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Prenna di Molfetta.

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

8 Gennaio 2026 Team
Prima a Bogliasco per Martinelli, giovedì mattutino

Prima a Bogliasco per Martinelli, giovedì mattutino

7 Gennaio 2026 Team
Epifania sul campo per la Sampdoria, mercoledì pomeridiano

Epifania sul campo per la Sampdoria, mercoledì pomeridiano

6 Gennaio 2026 Team