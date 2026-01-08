U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Avellino-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Avellino-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Avellino-Sampdoria, 19.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_avellino-sampdoria_match_program

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

8 Gennaio 2026 Team
Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

8 Gennaio 2026 Team
Prima a Bogliasco per Martinelli, giovedì mattutino

Prima a Bogliasco per Martinelli, giovedì mattutino

7 Gennaio 2026 Team