Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Avellino, in programma sabato al “Partenio” (ore 15.00), primo impegno ufficiale del 2026. Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su spazi ridotti. Lavori in palestra per Tommaso Casalino, Jordan Ferri, Lorenzo Malagrida e Victor Narro. Programma differenziato per Alessandro Riccio, terapie per Matteo Ricci. Iter personalizzato per Giorgio Altare; riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in volo charter verso la Campania.