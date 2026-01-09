U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Avellino-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta in casa dell’Avellino, in programma domani, sabato, al “Partemio” (ore 15.00) e valida quale 19.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Esposito, Henderson.

Attaccanti: Begić, Brunori, Cherubini, Coda, Çuni, Pafundi.

