Coda non basta, Samp superata dall’Avellino al “Partenio”
Avellino 2
Sampdoria 1
Reti: p.t. 32′ Palumbo; s.t. 6′ Tutino, 40′ Coda rig.
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa (14′ s.t. Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (41′ s.t. Armellino), Besaggio (20′ s.t. Sounas), Sala; Biasci (14′ s.t. Patierno), Tutino (20′ s.t. Favilli).
A disposizione: Iannarilli, Russo, D’Andrea, Crespi, Reale, Lescano, Milani.
Allenatore: Biancolino.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadžikadunić, Abildgaard, Ferrari (14′ s.t. Giordano); Depaoli (32′ s.t. Ioannou), Conti (1′ s.t. Esposito), Henderson, Barák (14′ s.t. Pafundi), Cherubini; Brunori (32′ s.t. Begić), Coda.
A disposizione: Ravaglia, Martinelli, Coucke, Çuni, Bellemo, Vulikic, Benedetti.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Assistenti: Politi di Lecce e Colaianni di Bari.
Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Prenna di Molfetta.
Note: ammoniti al 22′ p.t. Conti, 8′ s.t. Barák, 33′ s.t. Ioannou, al 45′ s.t. Patierno, al 51′ s.t. Palumbo per gioco scorretto, al 44′ p.t. Fontanarosa per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 8′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.