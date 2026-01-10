U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Subiti gol evitabili, torniamo ad essere umili»

News

Gregucci: «Subiti gol evitabili, torniamo ad essere umili»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Avellino-Sampdoria, 19.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Coda non basta, Samp superata dall’Avellino al “Partenio”

Coda non basta, Samp superata dall’Avellino al “Partenio”

10 Gennaio 2026 Team
Sono ventitré i convocati di Gregucci per Avellino-Samp

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Avellino-Samp

9 Gennaio 2026 Team
Gregucci: «I nuovi portano qualità ma ad Avellino serve umiltà»

Gregucci: «I nuovi portano qualità ma ad Avellino serve umiltà»

9 Gennaio 2026 Team