Blucerchiati subito in campo in vista di Samp-Virtus Entella

Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco in vista della sfida con la Virtus Entella, in programma venerdì (ore 20.30) al “Ferraris”. Al “Mugnaini”, dopo una sessione di videoanalisi, i calciatori maggiormente impiegati nella trasferta di Avellino hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; allenamento sul campo superiore a base di attivazione, possessi, partitelle a pressione e lavori aerobici per il resto dei blucerchiati disponibili. Terapie per Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Iter personalizzato sul campo per Giorgio Altare; riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti. Domani, lunedì, è in programma un allenamento pomeridiano.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Virtus Entella

10 Gennaio 2026 Team
Gregucci: «Subiti gol evitabili, torniamo ad essere umili»

10 Gennaio 2026 Team
Coda non basta, Samp superata dall’Avellino al “Partenio”

10 Gennaio 2026 Team