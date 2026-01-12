Due velocità al “Mugnaini”, intervento riuscito per Venuti

Ancora due velocità a Bogliasco per la Sampdoria. Seconda seduta rigenerativa per i blucerchiati maggiormente impiegati con l’Avellino al “Partenio”; attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella con la Primavera sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Parzialmente in gruppo Giorgio Altare. Differenziato per Matteo Ricci, terapie Alessandro Riccio.

Intervento. È perfettamente riuscito infine l’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro al quale è stato sottoposto nella giornata odierna il calciatore Lorenzo Venuti. L’intervento è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna, dove il difensore rimarrà ricoverato per il normale decorso post-operatorio, per iniziare l’iter riabilitativo del caso. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino.