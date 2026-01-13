U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Samp-Entella al completo, Ioannou in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Frosinini, Petriccione (Catanzaro), Schingtienne (Venezia), Valzania (Pescara).

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Ioannou, Vulikic.

