Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì altro mattutino

Prosegue sotto la pioggia di Bogliasco la preparazione della Sampdoria all’anticipo casalingo con la Virtus Entella (venerdì, ore 20.30). Dopo una breve sessione di video-analisi, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta sul prato superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni tecnico-tattiche e possessi, conclusa con una sfida a campo ridotto con alcuni elementi della Primavera. Giorgio Altare ha lavorato con il gruppo per buona parte dell’allenamento; differenziato per Matteo Ricci; terapie per Alessandro Riccio. Domani, mercoledì, è in agenda un altro mattutino.