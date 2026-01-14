Prima con i compagni per Palma, giovedì rifinitura e conferenza

Mattutino a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con la Virtus Entella, in programma venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto la squadra ad una seduta a base di esercitazioni tattiche sul campo superiore del “Mugnaini”. Prima con i compagni per l’ultimo arrivato Matteo Palma. Lavori differenziati sul campo per Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Domani, giovedì, è in programma al mattino la rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.