U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Virtus Entella affidata a Sacchi di Macerata

News

Arbitri: Sampdoria-Virtus Entella affidata a Sacchi di Macerata

La designazione arbitrale per Sampdoria-Virtus Entella, gara in programma venerdì 16 gennaio (ore 20.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 20.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Sacchi di Macerata.
Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Giua di Olbia.
AVAR: Cosso di Reggio Calabria.

altre news

Gregucci: «Entella gara importante, va invertita la rotta»

Gregucci: «Entella gara importante, va invertita la rotta»

15 Gennaio 2026 Team
Prima con i compagni per Palma, giovedì conferenza e rifinitura

Prima con i compagni per Palma, giovedì conferenza e rifinitura

14 Gennaio 2026 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì altro mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì altro mattutino

13 Gennaio 2026 Team