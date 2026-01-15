U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Virtus Entella

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Virtus Entella

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Virtus Entella, 20.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-virtusentella_match_program

Gregucci: «Entella gara importante, va invertita la rotta»

15 Gennaio 2026 Team
Arbitri: Sampdoria-Virtus Entella affidata a Sacchi di Macerata

15 Gennaio 2026 Team
Prima con i compagni per Palma, giovedì conferenza e rifinitura

14 Gennaio 2026 Team