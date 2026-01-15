U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica e palle inattive nella rifinitura di Samp-Entella

Seduta di rifinitura pomeridiana per la Sampdoria, alla vigilia della sfida con la Virtus Entella in programma domani sera, venerdì, al “Ferraris” (ore 20.30). Dopo una prima fase di attivazione atletica, sul campo superiore del “Mugnaini” Angelo Gregucci e staff tecnico hanno diretto un allenamento incentrato su esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Lavori differenziati sul campo per Matteo Ricci e Alessandro Riccio. La lista dei convocati sarà diramata nella mattinata di domani dopo il ritrovo a Bogliasco.

