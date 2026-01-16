U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cherubini: «Contento solo per il gol, i risultati arriveranno»

Le parole del centrocampista Luigi Cherubini al termine di Sampdoria-Virtus Entella, 20.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Catanzaro-Samp

16 Gennaio 2026 Team
Gregucci: «Fatti passi indietro ma il lavoro ci farà migliorare»

16 Gennaio 2026 Team
Cherubini illude la Samp, l’Entella la riprende nel finale

16 Gennaio 2026 Team