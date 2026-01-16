Cherubini illude la Samp, l’Entella la riprende nel finale
Sampdoria 1
Virtus Entella 1
Reti: p.t. 34′ Cherubini; s.t. 29′ Parodi.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Henderson, Esposito (31′ s.t. Barák), Cherubini (20′ s.t. Conti), Ioannou (31′ s.t. Giordano); Brunori (46′ s.t. Çuni), Coda (31′ s.t. Pafundi).
A disposizione: Ravaglia, Martinelli, Begić, Palma, Bellemo, Ferrari, Benedetti.
Allenatore: Gregucci.
Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni (38′ s.t. Alborghetti), Karic, Nichetti (20′ s.t. Squizzato), Franzoni (1′ s.t. Dalla Vecchia), Di Mario (22′ s.t. Bariti); Guiu (38′ s.t. Fumagalli), Debenedetti.
A disposizione: Del Frate, Siaulys, Cuppone, Russo, Turicchia, Del Lungo, Portanova.
Allenatore: Chiappella.
Arbitro: Sacchi di Macerata.
Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Giua di Olbia.
AVAR: Cosso di Reggio Calabria.
Note: ammoniti al 7′ p.t. Di Mario, al 26′ s.t. Ioannou, al 27′ s.t. Henderson per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 3.377 (incasso 58.168 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.