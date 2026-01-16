U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Fatti passi indietro ma il lavoro ci farà migliorare»

News

Gregucci: «Fatti passi indietro ma il lavoro ci farà migliorare»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Virtus Entella, 20.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Catanzaro-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Catanzaro-Samp

16 Gennaio 2026 Team
Cherubini: «Contento solo per il gol, i risultati arriveranno»

Cherubini: «Contento solo per il gol, i risultati arriveranno»

16 Gennaio 2026 Team
Cherubini illude la Samp, l’Entella la riprende nel finale

Cherubini illude la Samp, l’Entella la riprende nel finale

16 Gennaio 2026 Team