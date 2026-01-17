Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, prima per Viti

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico e terapie per i titolari della sfida con la Virtus Entella, allenamento a base di attivazione, esercitazioni tecniche, partitella su spazi ridotti e lavori aerobici sul campo principale del “Mugnaini” per gli altri disponibili, compresi Alessandro Riccio e Mattia Viti, quest’ultimo per la prima volta con i compagni. Differenziato sul campo per Matteo Ricci. Domani, domenica, giornata di stacco: i blucerchiati si ritroveranno nel pomeriggio di lunedì per iniziare a preparare la trasferta di Catanzaro, in programma domenica al “Ceravolo” (ore 17.15).