Giudice Sportivo: un turno a Ioannou, due out per il Catanzaro

News

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

3 giornata di squalifica: Kone (Frosinone).

1 giornata di squalifica: Antonini e Verrengia (Catanzaro), Calò (Frosinone), Ioannou (Sampdoria), Piscopo (Juve Stabia), Svoboda (Venezia),

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Vulikic.

