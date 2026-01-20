Possessi e partitella al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria comincia a preparare a Bogliasco la sfida in casa del Catanzaro, in programma domenica al “Ceravolo” (ore 17.15). Dopo una sessione di video-analisi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul prato superiore del “Mugnaini” un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni per il possesso alternate a corse e partitella finale. Con il gruppo anche Matteo Ricci. Differenziati di gestione per Antonin Barák e Marvin Çuni (sul campo) e Massimo Coda (in palestra). Riposo per il febbricitante Oliver Abildgaard. Terapie per Salvatore Esposito, le cui condizioni saranno ulteriormente monitorate nelle prossime ore. Domani, mercoledì, è in agenda in mattinata una nuova seduta.