Arbitri: Catanzaro-Sampdoria affidata a Sozza di Seregno

News

La designazione arbitrale per Catanzaro-Sampdoria, gara in programma domenica 25 gennaio (ore 17.15) al “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 21.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Sozza di Seregno.
Assistenti: Baccini di Conegliano Santarossa di Pordenone.
Quarto ufficiale: Totaro di Lecce.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Forneau di Roma 1.

