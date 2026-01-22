Verso Catanzaro: sei reti in amichevole al Golfo Paradiso

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Prosegue con un test amichevole la preparazione della Sampdoria alla sfida di domenica in casa del Catanzaro (ore 17.15). Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno battuto i dilettanti liguri del Golfo Paradiso con il punteggio di 6-0 (8’ Ioannou, 35’ Coda, 37’ Pafundi, 55’ Cherubini, 77’ Ricci, 90’ Amarandei). Lavori differenziati a vario titolo per Oliver Abildgaard, Antonín Barák, Leonardo Benedetti, Marvin Çuni, Fabio Depaoli, Jordan Ferri, Lorenzo Malanca e Simone Romagnoli. Terapie per Salvatore Esposito. Domani, venerdì, si torna all’opera nel pomeriggio.

