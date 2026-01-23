U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Catanzaro-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Catanzaro-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Catanzaro-Sampdoria, 21.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_catanzaro-sampdoria_match_program

altre news

Verso Catanzaro: sei reti in amichevole al Golfo Paradiso

Verso Catanzaro: sei reti in amichevole al Golfo Paradiso

22 Gennaio 2026 Team
Forza e trasformazione per la Samp, giovedì test con il Golfo Paradiso

Forza e trasformazione per la Samp, giovedì test con il Golfo Paradiso

21 Gennaio 2026 Team
Arbitri: Catanzaro-Sampdoria affidata a Sozza di Seregno

Arbitri: Catanzaro-Sampdoria affidata a Sozza di Seregno

21 Gennaio 2026 Team