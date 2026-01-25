U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Spezia

Archiviata la trasferta di Catanzaro, i blucerchiati si ritroveranno al “Mugnaini” di Bogliasco già nel pomeriggio di domani, lunedì, per cominciare a preparare la sfida con lo Spezia in programma sabato 31 gennaio al “Ferraris” (ore 19.30).

Martinelli: «Felice per l’opportunità, dispiace non aver vinto»

25 Gennaio 2026 Team
Gregucci: «Gara attenta e compatta, dobbiamo essere più incisivi»

25 Gennaio 2026 Team
Reti bianche al “Ceravolo”, un punto per Samp e Catanzaro

25 Gennaio 2026 Team