U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Due velocità al “Mugnaini”, martedì nuovo pomeridiano

News

Due velocità al “Mugnaini”, martedì nuovo pomeridiano

Rientrata nella notte dalla Calabria, la Sampdoria si è rimessa subito al lavoro a Bogliasco per una seduta pomeridiana a due velocità. Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico tra campo, palestra e terapie a seconda delle esigenze personali per i titolari della sfida con il Catanzaro, allenamento a base di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle su spazi ridotti e lavori aerobici sul prato superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili, compreso Antonín Barák. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Terapie per Salvatore Esposito. Domani, martedì, si replica: nuovo allenamento fissato al pomeriggio per iniziare a preparare la sfida con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30).

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Spezia

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Spezia

25 Gennaio 2026 Team
Martinelli: «Felice per l’opportunità, dispiace non aver vinto»

Martinelli: «Felice per l’opportunità, dispiace non aver vinto»

25 Gennaio 2026 Team
Gregucci: «Gara attenta e compatta, dobbiamo essere più incisivi»

Gregucci: «Gara attenta e compatta, dobbiamo essere più incisivi»

25 Gennaio 2026 Team