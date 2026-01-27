U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ancora due gruppi al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Prosegue sotto la pioggia la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga con lo Spezia, in programma sabato sera (ore 19.30) al “Ferraris”. Dopo una seduta collettiva di videoanalisi, Angelo Gregucci e staff hanno ancora diviso la rosa in due gruppi: uno, composto dai maggiormente impiegati a Catanzaro, impegnato sul campo principale del “Mugnaini” e uno, formato dal resto dei disponibili, su quello superiore. Lavori di scarico per Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić. Oltre a Salvatore Esposito, terapie per Fabio Depaoli (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) e Mattia Viti (escluse lesioni al flessore sinistro). Lorenzo Malanca prosegue il proprio iter di recupero. Domani, mercoledì, in agenda a Bogliasco c’è un allenamento mattutino.

