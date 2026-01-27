U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Mateju salta Samp-Spezia, Henderson in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bracaglia (Frosinone), Colombo (Monza), Leone (Juve Stabia), Mangraviti (Cesena), Mateju (Spezia), Reinhart (Reggiana), Simic (Avellino), Tiritiello (Virtus Entella).

Diffidati Sampdoria: Benedetti, Henderson, Vulikic.

