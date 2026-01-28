U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Spezia affidata a Di Bello di Brindisi

La designazione arbitrale per Sampdoria-Spezia, gara in programma sabato 31 gennaio (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 22.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Scatragli di Arezzo e Fontani di Siena.
Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.
VAR: Serra di Torino.
AVAR: Marini di Roma 1.

